В трёх российских городах отменили парад Победы из-за коронавируса
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- РИА Новости
В региональных правительствах это объяснили тем, что там продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий и существует риск дальнейшего распространения COVID-19.
При этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что мероприятие будет перенесено на более поздний срок.
Ранее Минобороны России сообщило об отсутствии больных коронавирусом среди участников парада Победы в Москве.
Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что массовые мероприятия ещё запрещены, и рекомендовал горожанам никуда не ходить в этот день.