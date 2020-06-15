В трёх российских городах отменили парад Победы из-за коронавируса

Власти Пензы, Челябинска и Якутска приняли решение не проводить 24 июня парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне из-за ситуации с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

В региональных правительствах это объяснили тем, что там продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий и существует риск дальнейшего распространения COVID-19.

При этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что мероприятие будет перенесено на более поздний срок.

Ранее Минобороны России сообщило об отсутствии больных коронавирусом среди участников парада Победы в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что массовые мероприятия ещё запрещены, и рекомендовал горожанам никуда не ходить в этот день.