Собянин напомнил о запрете массовых мероприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о мероприятиях по случаю Дня России и дня проведения парада Победы, отметил, что «никакой массовки огромной или зрителей не должно быть», напомнив о запрете проведения массовых мероприятий в столице.

«Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники», — заявил он.

Он отметил, что в Москве «запрещены пока массовые мероприятия».

При этом он сообщил, что «официальные мероприятия будут проводиться и 12-го, и в день парада, но лучше это посмотреть по телевизору».

Ранее Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.

Сопредседатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» снятие режима ограничений в столице.