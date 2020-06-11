Собянин напомнил о запрете массовых мероприятий в Москве
- РИА Новости
«Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники», — заявил он.
Он отметил, что в Москве «запрещены пока массовые мероприятия».
При этом он сообщил, что «официальные мероприятия будут проводиться и 12-го, и в день парада, но лучше это посмотреть по телевизору».
Ранее Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.
Сопредседатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» снятие режима ограничений в столице.