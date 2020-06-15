Россияне назвали желаемый уровень зарплаты после снятия ограничений

Жители России хотели бы в среднем получать 74 тыс. рублей в месяц после снятия всех ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Аналитики отметили, что уровень желаемой зарплаты различается в зависимости от региона. К примеру, опрошенные из Москвы хотели бы получать в среднем 82 тыс. рублей, а респонденты из Санкт-Петербурга — 72 тыс.

Кроме того, 90% опрошенных заявили, что ощущают изменения и ожидают финансового кризиса из-за COVID-19.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди регионов с наивысшим уровнем благосостояния семей за 2019 год.