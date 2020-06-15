Россияне назвали желаемый уровень зарплаты после снятия ограничений

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Жители России хотели бы в среднем получать 74 тыс. рублей в месяц после снятия всех ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты после снятия ограничений
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Аналитики отметили, что уровень желаемой зарплаты различается в зависимости от региона. К примеру, опрошенные из Москвы хотели бы получать в среднем 82 тыс. рублей, а респонденты из Санкт-Петербурга — 72 тыс.

Кроме того, 90% опрошенных заявили, что ощущают изменения и ожидают финансового кризиса из-за COVID-19.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди регионов с наивысшим уровнем благосостояния семей за 2019 год.

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