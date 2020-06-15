Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди регионов с наивысшим уровнем благосостояния семей, согласно рейтингу РИА Новости на основе данных Росстата за 2019 год.

Рейтинг представлен на основе расчёта максимально возможного остатка денежных средств семьи с двумя работающими родителями со средней для региона зарплатой за вычетом минимальных расходов.

По оценке агентства, в семье в Ямало-Ненецком автономном округе такой остаток по итогам 2019 года составил 88,5 тыс. рублей.

На втором месте находится Сахалинская область, где максимально возможный остаток денежных средств семьи составил 72,7 тыс. рублей.

В семьях Москвы и Санкт-Петербурга после минимальных затрат в 2019 году оставалось 65,8 тыс. рублей и 57,3 тыс. рублей соответственно.

Пятёрку лидеров рейтинга благосостояния семей замыкает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где максимально возможный остаток денег в семье — 56,8 тыс. рублей.

Кроме того, ещё в шести регионах уровень благосостояния семей превысил средний по России в 37,5 тыс. рублей: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Московская область и Тюменская область.

Ранее RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами на основе данных Росстата за 2019 год.