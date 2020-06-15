Врач назвала частое осложнение у переболевших коронавирусом

Короткая ссылка
После полного исчезновения клинических симптомов коронавирусной инфекции у многих сохраняется озноб, заявила врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
Врач назвала частое осложнение у переболевших коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

По её словам, нередко пациенты принимают это за повторное заболевание и снова начинают принимать лекарства.

«Однако, поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, учёные пришли к выводу, что речь идёт именно о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», — сказала Павлова в беседе с kp.ru.

Специалист отметила, что официальных стандартных клинических рекомендаций для устранения такого состояния пока нет.

С физиологической точки зрения озноб ощущается, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение, пояснила врач. Поэтому, чтобы согреться без вреда для здоровья, она советует пить тёплый чай, в том числе травяной, или воду с сезонными ягодами.

Ранее учёные выяснили, что коронавирус может привести к развитию диабета.

Академик РАН Лео Бокерия рассказал о влиянии COVID-19 на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить