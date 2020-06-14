Около 700 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по Конституции

Руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух сообщил, что около 700 тыс. москвичей уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России.

«Около 700 тыс. уже подали заявки», — приводит РИА Новости ответ Массуха на вопрос о числе подавших соответствующие заявки.

5 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru открыли запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.

Также сообщалось, что москвичи для голосования по поправкам к Конституции смогут выбрать несколько способов, среди которых возможность проголосовать заранее (участки заработают с 25 июня), принять избирательную комиссию дома, выбрать участок или отдать голос онлайн.