Около 700 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по Конституции

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Руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух сообщил, что около 700 тыс. москвичей уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России.
Около 700 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по Конституции
  • РИА Новости

«Около 700 тыс. уже подали заявки», — приводит РИА Новости ответ Массуха на вопрос о числе подавших соответствующие заявки.

5 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru открыли запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.

Также сообщалось, что москвичи для голосования по поправкам к Конституции смогут выбрать несколько способов, среди которых возможность проголосовать заранее (участки заработают с 25 июня), принять избирательную комиссию дома, выбрать участок или отдать голос онлайн.

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