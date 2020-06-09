Власти Москвы разъяснили порядок электронного голосования по Конституции

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Москвичи для голосования по поправкам к Конституции смогут выбрать несколько способов, среди которых возможность проголосовать заранее (участки заработают с 25 июня), принять избирательную комиссию дома, выбрать участок или отдать голос онлайн.
Власти Москвы разъяснили порядок электронного голосования по Конституции
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как напомнила пресс-служба мэра Москвы, регистрация для участия в электронном голосовании открыта до 14:00 21 июня.

    На сайте мэра говорится, что для такого голосования необходима постоянная регистрация в Москве, «активное избирательное право» (если на момент проведения голосования вам исполнилось 18 лет и у вас есть российское гражданство), а также личный кабинет на mos.ru или gosuslugi.ru.

    В личном кабинете необходимо указать ФИО, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона, адрес постоянной регистрации в Москве.

    Чтобы проголосовать с компьютера или мобильного устройства, надо подать заявку для включения в список участников онлайн-голосования.

    После этого надо авторизоваться на платформе для онлайн-голосования 2020og.ru, а затем подтвердить личность для доступа к бюллетеню.

    «Электронные бюллетени выдаются до 19:59 30 июня. Если вы получили его в последнюю минуту, у вас есть время до 20:15, чтобы проголосовать. После этого система перестанет принимать бюллетени», — говорится в сообщении.

    5 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru открыли запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.

    Как сообщалось 7 июня, более 92 тыс. москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании.

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