Власти Москвы разъяснили порядок электронного голосования по Конституции
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Как напомнила пресс-служба мэра Москвы, регистрация для участия в электронном голосовании открыта до 14:00 21 июня.
На сайте мэра говорится, что для такого голосования необходима постоянная регистрация в Москве, «активное избирательное право» (если на момент проведения голосования вам исполнилось 18 лет и у вас есть российское гражданство), а также личный кабинет на mos.ru или gosuslugi.ru.
В личном кабинете необходимо указать ФИО, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона, адрес постоянной регистрации в Москве.
Чтобы проголосовать с компьютера или мобильного устройства, надо подать заявку для включения в список участников онлайн-голосования.
После этого надо авторизоваться на платформе для онлайн-голосования 2020og.ru, а затем подтвердить личность для доступа к бюллетеню.
«Электронные бюллетени выдаются до 19:59 30 июня. Если вы получили его в последнюю минуту, у вас есть время до 20:15, чтобы проголосовать. После этого система перестанет принимать бюллетени», — говорится в сообщении.
5 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru открыли запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.
Как сообщалось 7 июня, более 92 тыс. москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании.