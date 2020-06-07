Более 92 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по Конституции

Более 92 тыс. москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции.

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Москвичи продолжают регистрироваться в качестве участников электронного голосования по внесению поправок в Конституцию. На данный момент жители столицы подали уже 92 123 заявки», — говорится в сообщении.

Запись на электронное голосование идёт на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

Отмечается, что зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС.

При этом уточнили, что эти данные будут сопоставлены со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы «Выборы»). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в беседе с kp.ru рассказала о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту пребывания.

ЦИК России предоставила возможность Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам к Конституции с использованием технологий дистанционного электронного голосования.