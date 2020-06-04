В Мосгоризбиркоме рассказали о подготовке к голосованию по Конституции

Короткая ссылка
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал о подготовке к голосованию по поправкам к Конституции.
В Мосгоризбиркоме рассказали о подготовке к голосованию по Конституции
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Подготовка у нас не прекращалась, мы работаем в непрерывном режиме», — цитирует РИА Новости Реута.

Он отметил, что подготовка ведётся «с соблюдением всех необходимых санитарных требований».

Реут сообщил, что «будет специальная ТИК по электронному голосованию, подчинённая непосредственно ЦИК». Также он рассказал, что «обычных участков в Москве чуть более 3600, это вместе участки по месту жительства и по месту пребывания».

Ранее сообщалось, что ЦИК России предоставила возможность Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам к Конституции с использованием технологий дистанционного электронного голосования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить