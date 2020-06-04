В Мосгоризбиркоме рассказали о подготовке к голосованию по Конституции

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал о подготовке к голосованию по поправкам к Конституции.

«Подготовка у нас не прекращалась, мы работаем в непрерывном режиме», — цитирует РИА Новости Реута.

Он отметил, что подготовка ведётся «с соблюдением всех необходимых санитарных требований».

Реут сообщил, что «будет специальная ТИК по электронному голосованию, подчинённая непосредственно ЦИК». Также он рассказал, что «обычных участков в Москве чуть более 3600, это вместе участки по месту жительства и по месту пребывания».

Ранее сообщалось, что ЦИК России предоставила возможность Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам к Конституции с использованием технологий дистанционного электронного голосования.