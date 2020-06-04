Электронное голосование по Конституции пройдёт в двух регионах

ЦИК России предоставила возможность Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам к Конституции с использованием технологий дистанционного электронного голосования.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный перечень субъектов России, утверждённый на заседании ЦИК.

«По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москве и Нижегородской области», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее в Центризбиркоме рассказали о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту нахождения.

Как отмечали власти Москвы, в городе достаточно технологических возможностей и опыта для обеспечения безопасного электронного голосования.