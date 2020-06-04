Электронное голосование по Конституции пройдёт в двух регионах
- © Николай Хижняк
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный перечень субъектов России, утверждённый на заседании ЦИК.
«По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москве и Нижегородской области», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее в Центризбиркоме рассказали о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту нахождения.
Как отмечали власти Москвы, в городе достаточно технологических возможностей и опыта для обеспечения безопасного электронного голосования.