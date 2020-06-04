Электронное голосование по Конституции пройдёт в двух регионах

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ЦИК России предоставила возможность Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам к Конституции с использованием технологий дистанционного электронного голосования.
Электронное голосование по Конституции пройдёт в двух регионах
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный перечень субъектов России, утверждённый на заседании ЦИК.

«По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москве и Нижегородской области», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее в Центризбиркоме рассказали о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту нахождения.

Как отмечали власти Москвы, в городе достаточно технологических возможностей и опыта для обеспечения безопасного электронного голосования. 

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