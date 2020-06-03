Памфилова рассказала о механизме «Мобильный избиратель»

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту нахождения.
Памфилова рассказала о механизме «Мобильный избиратель»
  • РИА Новости

«Вам просто нужно подать соответствующее заявление и проголосовать там, где удобно, даже в другой области. Вас припишут к тому участку, который ближе всего. И одновременно вычеркнут из списков на традиционном участке», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, самый удобный способ для тех, кто пользуется интернетом, подать заявление в электронном виде через личный кабинет портала госуслуг.

Также можно подать документы через ближайший МФЦ.

«Или обратившись в офис ближайшей территориальной избирательный комиссии или участковой комиссии», — добавила Памфилова.

Ранее Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции.

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