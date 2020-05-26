Власти Москвы готовы обеспечить безопасное электронное голосование

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В Москве достаточно технологических возможностей и опыта для обеспечения безопасного электронного голосования, отметил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Власти Москвы готовы обеспечить безопасное электронное голосование
  • РИА Новости

В ходе онлайн-конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ему задали вопрос, достаточно ли в Москве технологий для обеспечения безопасного мобильного голосования.

«Я думаю, технологий достаточно... Всё будет безопасно», — цитирует Лысенко РИА Новости.

Он также напомнил, что Москва уже имеет опыт проведения электронного голосования при выборах в Мосгордуму.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, как будет внедряться дистанционное электронное голосование.

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.

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