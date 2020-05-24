Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как в России будет внедряться дистанционное электронное голосование.

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

«Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции России, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трёх-четырёх регионах, пока только на основе применённой ранее московской технологии», — сообщила она.

Также Памфилова рассказала, что электронное голосование будет применяться в единый день голосования в сентябре.

«На ближайших выборах в единый день голосования мы намерены обкатать пока только в одном-двух регионах первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, проведённых по заказу ЦИК. Разумеется, при условии согласия и готовности к эксперименту со стороны того или иного региона», — сказала Памфилова.

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Совет Федерации и Государственная дума одобрили законопроект о дистанционном голосовании.