Совфед одобрил законопроект о дистанционном голосовании
- Reuters
Как пишет Интерфакс, изменения вносятся в закон 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России».
Так, законопроектом вводится понятие «дистанционное электронное голосование» (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).
13 мая в Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
Поправки предложены группой депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»). Депутаты предложили установить на федеральном уровне «возможность проводить в России дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте».
Случаи и порядок голосования будет устанавливать ЦИК.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о поддержке данного законопроекта.