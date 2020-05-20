Совфед одобрил законопроект о дистанционном голосовании

Совет Федерации на заседании в среду, 20 мая, одобрил законопроект, который предусматривает возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.

Как пишет Интерфакс, изменения вносятся в закон 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России».

Так, законопроектом вводится понятие «дистанционное электронное голосование» (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

13 мая в Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.

Поправки предложены группой депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»). Депутаты предложили установить на федеральном уровне «возможность проводить в России дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте».

Случаи и порядок голосования будет устанавливать ЦИК.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о поддержке данного законопроекта.