Комитет Совета Федерации поддержал закон о дистанционном голосовании

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о возможности голосования в России по почте и дистанционно. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

«Комитет рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить закон», — цитирует РИА Новости сенатора.

По его словам, Совфед, вероятнее всего, 20 мая рассмотрит соответствующий закон.

13 мая Государственная дума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.

На сайте нижней палаты парламента говорится, что при проведении голосования, порядок которого устанавливается ЦИК, может быть предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования, а также голосования по почте.