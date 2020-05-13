Комитет Совета Федерации поддержал закон о дистанционном голосовании
- РИА Новости
«Комитет рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить закон», — цитирует РИА Новости сенатора.
По его словам, Совфед, вероятнее всего, 20 мая рассмотрит соответствующий закон.
13 мая Государственная дума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
На сайте нижней палаты парламента говорится, что при проведении голосования, порядок которого устанавливается ЦИК, может быть предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования, а также голосования по почте.