Собянин подписал закон об эксперименте по электронному голосованию

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования».
Собянин подписал закон об эксперименте по электронному голосованию
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что этот закон «в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве», которые проводятся в соответствии с федеральными законами, законом Москвы от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы».

5 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru открыли запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.

Также сообщалось, что москвичи для голосования по поправкам к Конституции смогут выбрать несколько способов, среди которых возможность проголосовать заранее (участки заработают с 25 июня), принять избирательную комиссию дома, выбрать участок или отдать голос онлайн.

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