Вирусолог дал совет по подготовке ко второй волне коронавируса

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Чтобы подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, нужно вести здоровый образ жизни. Об этом заявил вирусолог доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн.
Вирусолог дал совет по подготовке ко второй волне коронавируса
  • Reuters

«Советы тут простые: здоровый образ жизни — кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, здоровые люди переносят заболевание гораздо лучше.

«Люди должны просто жить, быть здоровыми, не слишком уж волноваться, выполнять свои нормальные обязанности», — добавил он.

Альтштейн считает, что в случае второй волны пандемии основную нагрузку понесёт медицинская сфера.

Ранее вирусолог Виктор Зуев отметил, что вторая волна коронавируса будет «климатической», напомнив, что грипп приходит дважды в году — ранней весной и поздней осенью. 

Как заявляли в Роспотребнадзоре, вторая волна может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.

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