В Норильск доставят дополнительные ёмкости для сбора нефтепродуктов

В Норильск доставят 30 дополнительных ёмкостей для хранения собранных на месте разлива нефтепродуктов, сообщили в главке МЧС России по Красноярскому краю.

«В целях обеспечения запаса ёмкостей для хранения собранных нефтепродуктов запланирована поставка 30 ёмкостей общей вместимостью 7500 кубометров», — говорится в пресс-релизе.

Всего на месте ЧП собрано 21 919 кубометров топливно-водяной смеси.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 55 714 тонн загрязнённого поверхностного грунта, обработано сорбентом 55 700 кв. м загрязнённой территории.

В ликвидации ЧС участвуют 734 человека, используется 285 единиц техники.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

По оценке МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.