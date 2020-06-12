Диетолог дала рекомендации по питанию в офисе

Диетолог Римма Мойсенко рассказала, как питаться на работе после выхода из режима самоизоляции.

В беседе с Nation News она посоветовала употреблять в качестве перекуса орехи, ягоды или фрукты.

«Не рекомендую брать мясо, рыбу, в жаркую погоду это просто испортится по пути на работу. Заправлять салаты дома не нужно. Можно просто нарубить овощи, а масло взять с собой и добавить уже на работе. Не рекомендую никакой хлеб. Только хлебцы. Также пару куриных яиц, исключительно в отварном виде», — отметила диетолог.

Римма Мойсенко также напомнила о необходимости взять с собой на работу бутылку воды.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по питанию в условиях аномальной жары.