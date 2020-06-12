СМИ рассказали об экологической ситуации на месте ЧП в Норильске

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Агентство ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, сообщило об экологической ситуации на месте разлива дизтоплива в Норильске.
СМИ рассказали об экологической ситуации на месте ЧП в Норильске
  • © МЧС РФ

Отмечается, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водоёмах Норильска внутри боновых заграждений превышена в 30 раз. 

«По результатам анализа проб воды зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов перед боновыми заграждениями в 30 раз, за боновыми заграждениями — в 12 раз, этот показатель не изменился», — сказал собеседник агентству.

Всего за время работ было взято 225 проб воды, 16 проб донных отложений и 35 проб грунта. Неделю назад ПДК нефтепродуктов в водоёмах была превышена в 200 раз.

Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива дизельного топлива в Норильске займёт около двух недель.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

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