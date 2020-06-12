В Москве вылечились от коронавируса ещё 2255 пациентов
- Reuters
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024», — цитирует заммэра ТАСС.
Днём ранее в столице выписали после лечения от коронавируса 2236 пациентов.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.