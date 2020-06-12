В Москве вылечились от коронавируса ещё 2255 пациентов

В Москве ещё 2255 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024», — цитирует заммэра ТАСС.

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