Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 115 тысяч

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В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 2236 пациентов. Общее число выписанных после выздоровления от COVID-19 возросло до 115 769 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 115 тысяч
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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2236 пациентов», — цитирует её ТАСС.

Накануне в Москве выписали 3796 пациентов.

В Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что с начала эпидемии столичным медикам удалось спасти жизни 65 тыс. пациентов с COVID-19, находившихся в тяжёлом состоянии.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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