Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 115 тысяч
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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2236 пациентов», — цитирует её ТАСС.
Накануне в Москве выписали 3796 пациентов.
В Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что с начала эпидемии столичным медикам удалось спасти жизни 65 тыс. пациентов с COVID-19, находившихся в тяжёлом состоянии.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.