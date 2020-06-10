Медики Москвы спасли 65 тысяч тяжелобольных пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
«Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на 2/3. В результате 65 тыс. тяжелобольных горожан были спасены», — говорится в пресс-релизе.
Там также добавили, что за время эпидемии «ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было».
При этом в больницах сохранялись свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус.
«Мы на подготовительных, ещё первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжёлого состояния», — приводит комментарий мэра Москвы Сергея Собянина ТАСС.
Ранее сообщалось, что в мае в столице от коронавирусной инфекции как основной причины скончались 2757 человек.
Всего 113 533 человек в Москве вылечились от коронавируса.