Медики Москвы спасли 65 тысяч тяжелобольных пациентов с коронавирусом

В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции медикам удалось спасти жизни 65 тыс. пациентов с COVID-19, находившихся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил Департамент здравоохранения столицы.

«Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на 2/3. В результате 65 тыс. тяжелобольных горожан были спасены», — говорится в пресс-релизе.

Там также добавили, что за время эпидемии «ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было».

При этом в больницах сохранялись свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус.

«Мы на подготовительных, ещё первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжёлого состояния», — приводит комментарий мэра Москвы Сергея Собянина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в мае в столице от коронавирусной инфекции как основной причины скончались 2757 человек.

Всего 113 533 человек в Москве вылечились от коронавируса.