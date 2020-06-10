Медики Москвы спасли 65 тысяч тяжелобольных пациентов с коронавирусом

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В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции медикам удалось спасти жизни 65 тыс. пациентов с COVID-19, находившихся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил Департамент здравоохранения столицы.
Медики Москвы спасли 65 тысяч тяжелобольных пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

«Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на 2/3. В результате 65 тыс. тяжелобольных горожан были спасены», — говорится в пресс-релизе.

Там также добавили, что за время эпидемии «ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было».

При этом в больницах сохранялись свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус.

«Мы на подготовительных, ещё первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжёлого состояния», — приводит комментарий мэра Москвы Сергея Собянина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в мае в столице от коронавирусной инфекции как основной причины скончались 2757 человек.

Всего 113 533 человек в Москве вылечились от коронавируса.

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