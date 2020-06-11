Диетолог рассказала о пользе ягод

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Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о пользе ягод.
Диетолог рассказала о пользе ягод
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«Польза ягод — в огромном количестве антиоксидантов, в них содержатся биофлавоноиды. Как правило, биофлавоноиды связаны с насыщенным цветом, поэтому ягоды тёмных цветов предпочтительнее», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, поскольку ягоды могут подвергаться обработке для перевозки и хранения, мыть их лучше или раствором уксуса, или крепким раствором соли.

«Минут на 20 оставить там и промыть проточной водой», — уточнила она.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал об основах здорового питания.

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