В Ставропольском крае рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает Newstracker.ru.
Всего в регионе более 2,8 тыс. коек. Из них 80% не задействовано.
В медучреждениях восстанавливают объёмы плановой медицинской помощи.
«Не может не радовать, что Ставрополье достигло плато, но расслабляться пока рано. Мы по-прежнему регистрируем заболевших новой коронавирусной инфекцией», — заявил Литвинов.
Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.