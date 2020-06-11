В Ставропольском крае рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19

Исполняющий обязанности главы Минздрава Ставропольского края Юрий Литвинов рассказал о коечном фонде для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Newstracker.ru.

Всего в регионе более 2,8 тыс. коек. Из них 80% не задействовано.

В медучреждениях восстанавливают объёмы плановой медицинской помощи.

«Не может не радовать, что Ставрополье достигло плато, но расслабляться пока рано. Мы по-прежнему регистрируем заболевших новой коронавирусной инфекцией», — заявил Литвинов.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.