В Нижегородской области отменяют QR-коды для выхода из дома

В Нижегородской области с 12 июня отменяется требование об оформлении цифровых подтверждений для выхода из дома, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Вношу изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 12 июня отменяется необходимость получения цифровых подтверждений. То есть QR-коды больше не нужны», — написал Никитин в своём Instagram.

Ранее в Нижегородской области рассказали о запуске IT-ресурса, который в режиме реального времени отслеживает госпитализацию пациентов с коронавирусом.

С 25 апреля въезд в Нижегородскую область был разрешён только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск.