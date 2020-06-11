В Нижегородской области отменяют QR-коды для выхода из дома

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В Нижегородской области с 12 июня отменяется требование об оформлении цифровых подтверждений для выхода из дома, сообщил глава региона Глеб Никитин.
В Нижегородской области отменяют QR-коды для выхода из дома
  • РИА Новости

«Вношу изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 12 июня отменяется необходимость получения цифровых подтверждений. То есть QR-коды больше не нужны», — написал Никитин в своём Instagram.

Ранее в Нижегородской области рассказали о запуске IT-ресурса, который в режиме реального времени отслеживает госпитализацию пациентов с коронавирусом.

С 25 апреля въезд в Нижегородскую область был разрешён только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск.

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