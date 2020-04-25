Въезд в Нижегородскую область разрешат лишь людям с местной пропиской
- Reuters
«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев», — написал в Instagram губернатор региона Глеб Никитин.
Он отметил, что все въезжающие без рабочего пропуска в область будут направлены на карантин.
«Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские», — добавил Никитин.
На территории Нижегородской области зафиксировано 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, обитель закрыта на карантин.