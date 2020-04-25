Въезд в Нижегородскую область разрешат лишь людям с местной пропиской

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Въезд в Нижегородскую область будет разрешён только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск.
Въезд в Нижегородскую область разрешат лишь людям с местной пропиской
  • Reuters

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев», — написал в Instagram губернатор региона Глеб Никитин.

Он отметил, что все въезжающие без рабочего пропуска в область будут направлены на карантин.

«Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские», — добавил Никитин.

На территории Нижегородской области зафиксировано 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, обитель закрыта на карантин.

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