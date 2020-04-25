Дивеевский монастырь закрыли на карантин

Несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области заразились коронавирусом COVID-19, обитель закрыта на карантин.

«Ограничен въезд в село Дивеево. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 25 апреля, в связи с угрозой возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) монастырь находится на карантине», — говорится в сообщении на сайте Нижегородской митрополии Русской православной церкви.

Уточняется, что в монастыре выявили случаи заболевания COVID-19: «Есть сёстры, у которых диагностировано воспаление лёгких и подтверждён коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания».

Все заболевшие сёстры изолированы.

Ранее РПЦ объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом.