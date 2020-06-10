В Нижегородской области запустили IT-ресурс, отслеживающий госпитализацию пациентов с коронавирусом

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о запуске IT-ресурса, который в режиме реального времени отслеживает госпитализацию пациентов.

Как передаёт портал Newsnn.ru, этот ресурс способен анализировать данные о стационарном лечении больных коронавирусной инфекцией от поступления в больницу до выписки домой.

Замгубернатора отметил, что систему удалось развернуть менее чем за месяц.

«Специалисты поймут, что при низкой информатизации сделать это за такой период непросто», — уточнил он.

По данным Мелик-Гусейнова, региональный Минздрав также запустит проект «Электронный консилиум», с помощью которого медработники будут обсуждать сложные клинические случаи.

Он выразил уверенность в пользе подобных нововведений для медперсонала и пациентов и добавил, что у Минздрава есть ещё много интересных планов.

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