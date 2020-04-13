В Нижегородской области ввели QR-коды для сотрудников предприятий

Сотрудники нижегородских предприятий с 15 апреля смогут выходить на улицу только с QR-кодом.

Как сообщает «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства, соответствующие изменения были внесены в указ губернатора 11 апреля.

Уточняется, что организациям необходимо получить QR-коды на сервисе «Карта жителя Нижегородской области».

«Если заявка одобрена, у работодателя появляется возможность оперировать списком сотрудников в личном кабинете. Сотрудники из списка, сформированного работодателем, установив на свои телефоны приложение, получают свои QR-коды с пометкой «От работодателя», — пояснили в пресс-службе.

При обращении уполномоченного лица сотруднику необходимо предоставить QR-код на экране мобильного телефона. Либо можно оформить выход «дом — работа» через номер 112.

Ранее власти Москвы рассказали о схеме получения кодов для перемещения по городу.