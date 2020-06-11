Посадившего сына на цепь на Кубани приговорили к трём годам тюрьмы
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«Приговором суда мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии общего режима», — говорится в пресс-релизе.
Мужчина признан виновным в незаконном лишении свободы своего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию, а также в жестоком обращении.
В декабре уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края было передано в суд.
В июле 2019 года сообщалось, что на Кубани мужчина приковал своего сына цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае и уехал с женой и четырёхлетним сыном в Краснодар.
Ребёнок сумел освободиться, пришёл в магазин рядом с домом и рассказал о случившемся, после чего работники обратились в полицию.
В августе суд ограничил мужчину в родительских правах.