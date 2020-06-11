Посадившего сына на цепь на Кубани приговорили к трём годам тюрьмы

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Суд в Краснодарском крае приговорил к трём годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рублей местного жителя, который летом 2019 года посадил своего десятилетнего сына на цепь в сарае. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Посадившего сына на цепь на Кубани приговорили к трём годам тюрьмы
  • Gettyimages.ru

«Приговором суда мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии общего режима», — говорится в пресс-релизе.

Мужчина признан виновным в незаконном лишении свободы своего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию, а также в жестоком обращении.

В декабре уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края было передано в суд.

В июле 2019 года сообщалось, что на Кубани мужчина приковал своего сына цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае и уехал с женой и четырёхлетним сыном в Краснодар.

Ребёнок сумел освободиться, пришёл в магазин рядом с домом и рассказал о случившемся, после чего работники обратились в полицию.

В августе суд ограничил мужчину в родительских правах

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