На Кубани посадившего сына на цепь ограничили в родительских правах

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Белореченский районный суд в Краснодарском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который посадил в сарае сына на цепь.
На Кубани посадившего сына на цепь ограничили в родительских правах
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Суд вынес решение об ограничении в родительских правах жителя Белореченского района», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что суд постановил ограничить общение отца с сыном и назначил алименты на содержание ребёнка.

Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.

Подробнее — в материале RT.

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