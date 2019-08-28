На Кубани посадившего сына на цепь ограничили в родительских правах

Белореченский районный суд в Краснодарском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который посадил в сарае сына на цепь.

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РИА Новости

«Суд вынес решение об ограничении в родительских правах жителя Белореченского района», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда. Отмечается, что суд постановил ограничить общение отца с сыном и назначил алименты на содержание ребёнка. Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына. Подробнее — в материале RT.