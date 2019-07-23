На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.

Как сообщает РИА Новости, житель Белореченского района приковал своего сына цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае и уехал с женой и четырёхлетним сыном в Краснодар.

Ребёнок сумел освободиться, пришёл в магазин рядом с домом и рассказал о случившемся. Работники магазина обратились в полицию.

Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Отмечается, что родители ребёнка в разводе, в 2016 году решением суда определено место жительства мальчика с отцом.

Ранее следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего».