«Спал в сарае»: родственники и соседи рассказали об условиях жизни сидевшего на цепи мальчика

Посетители магазина одного из кубанских сёл стали свидетелями шокирующей картины — среди прилавков плакал 10-летний мальчик с цепью и навесным замком на шее. Ребёнок рассказал, что он из-за голода убежал из сарая, в котором его запер отец. СК завёл в отношении мужчины уголовное дело, ведётся следствие. Мальчик сейчас находится в реабилитационном центре с матерью, его отец вину признал. В то же время, по словам местных властей, семья, в которой проживал ребёнок, считалась благополучной и обеспеченной.

Глава сельского поселения Великовечное Белореченского района Краснодарского края Игорь Назаров назвал благополучной и обеспеченной семью мальчика Тихона, которого отец посадил на цепь и запер в сарае. Она никогда до этого не попадала в поле зрения администрации или правоохранителей, отметил Назаров.

По его словам, 46-летний отец мальчика, Валентин Матвиенко, занимается бизнесом — владеет кафе, а мачеха была беременна. Что же касается, родной матери Тихона, то Валентин добился лишения её родительских прав несколько лет назад. Назаров также добавил, что ребёнок даёт разнящиеся показания в отношении произошедшего.

«Я для себя так и не понял, наговаривает ли мальчик. Ведь если бы он на цепи сидел, то и в школу не ходил бы. Медики сказали, на ребёнке никаких повреждений нет, нет синяков. Психологи общались с ним. Сначала он сказал, что он год сидит, а потом говорит: «Нет, меня папа наказывал, на цепь он меня не сажал». Хотя цепь на нем была», — цитирует чиновника РИА «Новости».

Местные жители при этом, по словам главы сельского поселения, регулярно видели мальчика на улице и на огороде участка. Тихон хорошо учился в школе, отец привозил и забирал его на машине, а также водил мальчика на дополнительные занятия.

Сам отец мальчика свою вину на допросе у следователя признал. По его словам, к такому методу воспитания его вынудила «клептомания» Тихона. Мужчина уверял, что мальчик неконтролируем, часто сбегал из дома и воровал. С матерью мальчика он в разводе, сейчас проживает с другой женой и её ребёнком от первого брака. В день происшествия 18 июля мужчина повёз на машине свою беременную жену в перинатальный центр — у неё уже подходил срок родов. С собой он взял второго ребёнка. Тихона было не на кого оставить, и Валентин привязал его в сарае.

Следствие возбудило в отношении отца дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. По инкриминируемой статье ему может грозит до двух лет лишения свободы.

В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, что мужчина, посадивший в сарае на цепь десятилетнего сына, и раньше так поступал со своим ребёнком.

«Папа, когда оставлял его одного, таким образом старался его ограничить. При этом мальчик, как сейчас мы выясняем, эти цепи мог снимать легко, выходить», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля в селе Великовечное Белореченского района Кубани в магазине «Пятёрочка» продавцами торгового заведения был обнаружен 10-летний мальчик Тихон. У него на шее висела толстая цепь с амбарным замком. Ребёнок был худой и плохо одетый, он плакал и говорил, что очень голоден.

«На нём ветровочка лёгенькая была, и когда эту ветровочку расстегнули, у него на груди была цепь вплотную, — рассказала RT продавщица магазина Светлана. — Потом приехали МЧС, снимали её аккуратно. Натуральная собачья цепь. Я позвонила в полицию, они так в шутку сначала восприняли меня. Я другой женщине трубку передала, чтобы она им объяснила ситуацию. Сама я уже от злости заикаться начала».

По словам продавщицы, мальчику дали еды и попробовали успокоить. Он рассказал, что живёт неподалёку на Советской улице и был вынужден сбежать из сарая, где был прикован родным отцом на цепь.

«Как он потом сказал, на коленках стоял, в сарае спал привязанный, — говорит Светлана. — Здесь это недалеко, напротив церкви, дом. Я там каждый день прохожу на работу мимо. Разве кто мог догадаться о таком? Машинка фильдепёрсовая там стоит, папашка приличный. Дикость такая, кажется только в кинофильме такое может быть, а это здесь, наяву».

Мальчик с отцом, мачехой и младшим четырёхлетним братом проживал в доме № 7 на ул. Советской. Вскоре к Валентину Матвиенко пришёл участковый. Сначала мужчина не соглашался с обвинением, но потом во всём сознался. RT не удалось пообщаться с мужчиной — он отказался от комментариев и спрятался в доме. Его участок охраняет большая собака.

RT удалось пообщаться с матерью Тихона, Викторией Пономарчук. Она рассказала об угрозах, поступающих ей от бывшего мужа.

«Он хороший психолог. Насилие было психологическим со стороны отца ребёнка. И на ребёнка тоже, и на меня... Он мне угрожал: если я буду пытаться забрать Тихона, ребёнка своего, то он и мужа моего убьёт — что-нибудь сделает, и никто не узнает. Или что-нибудь с моей семьёй произойдёт, или с Тихоном — такие угрозы были, что жизни касались».

По её словам, после развода с Валентином до 3,5 лет мальчик жил с ней. Однажды, после того как мужчина забрал себе сына на выходные, он отказался возвращать его Виктории. С тех пор она не виделась с мальчиком практически шесть лет.

«Изначально суд встал на мою сторону, — рассказывает Виктория. — Однако Валентин уклонялся от исполнения судебного решения. А потом через три года сам подал в суд на определение места жительства ребёнка. Была я на суде, ребёнок был травмирован. Я согласилась с исковым заявлением Валентина, чтобы ещё больше не травмировать Тихона. Через приставов у меня потом не получилось наладить контакт с ребёнком».

То, что Валентин не давал мальчику видеться с его родственниками по материнской линии, подтвердила RT и его двоюродная бабушка, Наталья Нелепа.

«Нас не подпускали, — рассказала Наталья. — Отец ребёнка мне сказал — не подходить. Подарки наши, которые пытались передавать, он при Тихоне выбрасывал. То есть мы никто, и с нами нельзя общаться. Так, только встречи были случайные, и мальчик от нас шарахался: «Папа мне не разрешает».

Наталья пояснила, что Валентин обещал наказывать мальчика за попытки общения с ним родственников со стороны матери.

«Ну, мы естественно решили, что из-за нас будет наказываться ребёнок, старались не приближаться, — рассказала Наталья. — Мы так, только со стороны или от знакомых. А потом пошли слухи, что у Тихона ссадины, синяки. Образ жизни у него был очень закрытый, до школы его не видели вообще. Собака, двор, забор».

Сейчас ситуация находится под особым контролем уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

«Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка находится на связи с детским омбудсменом в Краснодарском крае относительно ситуации с 10-летним мальчиком, которого отец в наказание якобы посадил на цепь. Официальные запросы с просьбой проверить информацию и принять необходимые процессуальные меры направлены в Белореченский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, а также в адрес заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам», — сказали в пресс-службе Кузнецовой.