На Кубани передали в суд дело против посадившего сына на цепь

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Уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который посадил своего десятилетнего сына на цепь, передано в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
На Кубани передали в суд дело против посадившего сына на цепь
  • РИА Новости

Отмечается, что Белореченский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя.

Дело было возбуждено по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Обвиняемый признал вину в совершённых преступлениях в полном объёме. Дело направлено в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

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Подробнее — в материале RT.

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