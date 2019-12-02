На Кубани передали в суд дело против посадившего сына на цепь

Уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который посадил своего десятилетнего сына на цепь, передано в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

РИА Новости

Отмечается, что Белореченский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Дело было возбуждено по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». «Обвиняемый признал вину в совершённых преступлениях в полном объёме. Дело направлено в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве. В августе суд ограничил мужчину в родительских правах. Подробнее — в материале RT.