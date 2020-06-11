Диетолог рассказала, какие напитки не стоит употреблять в жару

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие напитки не стоит употреблять в жару.
Диетолог рассказала, какие напитки не стоит употреблять в жару
  • Pixabay

В беседе с kp.ru она отметила, что газировка, пакетированный сок, квас в пластиковых бутылках плохо утоляют жажду в том числе из-за большого количества сахара.

Соломатина категорически не рекомендует употреблять алкоголь во время жаркой погоды, так как спиртное очень быстро выводит жидкость из организма.

Кроме того, такие напитки нарушают работу гипоталамуса — области головного мозга, контролирующей температуру тела.

К нежелательным Соломатина относит также чай и кофе, поскольку они содержат кофеин. Эксперт предупредила, что под их воздействием из организма выводится не только вода, но и соли вместе с электролитами.

Ранее директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов в беседе с газетой «Известия» рассказал, как избежать теплового удара.

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