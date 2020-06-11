В Татарстане рассказали о подготовке детских лагерей

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Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала о подготовке детских лагерей.
В Татарстане рассказали о подготовке детских лагерей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам Галимовой, по каждому лагерю разработан маршрутизатор, который предполагает план действий на случай выявления ребёнка с COVID-19.

«Также разработана схема того, как участок, лагерь, в котором находился ребёнок, будет отработан. В принципе, схема, которую я озвучила, уже отработана Роспотребнадзором с самого начала пандемии. На любых местах, где обнаруживались очаги, прорабатывается специальный маршрутизатор», — сказала она.

Как отметила Галимова, есть прямое поручение главы региона Рустама Минниханова очень серьёзно подойти к вопросу тестирования взрослых, которые будут непосредственно контактировать с детьми в лагере.

«Они все, конечно же, пройдут тест и всё время прохождения смены будут находиться непосредственно там, для того чтобы обезопасить возможные посторонние контакты, недопущение проникновения вируса в детские лагеря», — добавила Галимова.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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