На Кубани 12 июня отменят пропускной режим между муниципалитетами

Власти Кубани отменили пропуска, которые требовались для передвижения между муниципалитетами региона. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Я решение принимаю: с нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить… Чтобы с нуля часов красные пропуска уже перестали действовать», — цитирует его РИА Новости.

Также 11 июня стало известно, что в Краснодарском крае с 12 июня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.

9 июня в Крыму сообщили, что с 15 июня отменяют обязательную обсервацию для приезжающих. Власти республики также объявили, что Крым с 1 июля откроется для туристов.