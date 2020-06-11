В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы

В Краснодарском крае с 12 июня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

«Я предлагаю с 12 июня в рамках жёсткого регламента Роспотребнадзора открыть гостинцы до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора», — сказал глава региона.

По его словам, гостиницы вместимостью до 50 номеров можно открыть с 00:00 12 июня.

Ранее краснодарские власти продлили карантин в регионе до 21 июня.

9 июня в Крыму сообщили, что с 15 июня отменяют обязательную обсервацию для приезжающих. Власти республики также объявили, что Крым с 1 июля откроется для туристов.