Крым с 1 июля откроется для туристов

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С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Крым с 1 июля откроется для туристов
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

«С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путёвки», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Аксёнов уточнил, что отдыхать в регионе необходимо с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Крыму с 15 июня отменят обязательную двухнедельную обсервацию для приезжающих из других регионов.

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