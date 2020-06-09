Крым с 1 июля откроется для туристов

С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путёвки», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Аксёнов уточнил, что отдыхать в регионе необходимо с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Крыму с 15 июня отменят обязательную двухнедельную обсервацию для приезжающих из других регионов.