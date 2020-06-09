В Крыму отменяют обсервацию для приезжающих из других регионов

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Власти Крыма с 15 июня отменяют обязательную двухнедельную обсервацию для приезжающих из других регионов.
В Крыму отменяют обсервацию для приезжающих из других регионов
  • РИА Новости

«С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации», — написал глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях.

По его словам, обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для тех, кто въезжает с территории Украины.

Ранее сообщалось, что жителям Крыма разрешили с 15 июня отдыхать в санаториях региона.

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