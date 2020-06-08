Жителям Крыма разрешили с 15 июня отдыхать в санаториях региона
- © Константин Михальчевский
- РИА Новости
В регионе разрешается деятельность детских игровых комнат, а также фитнес-клубов, следует из документа.
Ранее начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова оценила сроки начала работы пляжей Краснодарского края и Крыма.
29 мая Аксёнов сообщил, что в регионе с 15 июня планируется очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.