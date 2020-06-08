Жителям Крыма разрешили с 15 июня отдыхать в санаториях региона

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Жители Крыма с 15 июня смогут отдыхать в санаториях и гостиницах региона. Это следует из указа главы республики Сергея Аксёнова.
Жителям Крыма разрешили с 15 июня отдыхать в санаториях региона
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

В регионе разрешается деятельность детских игровых комнат, а также фитнес-клубов, следует из документа.

Ранее начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова оценила сроки начала работы пляжей Краснодарского края и Крыма.

29 мая Аксёнов сообщил, что в регионе с 15 июня планируется очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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