Жителям Крыма разрешили с 15 июня отдыхать в санаториях региона

Жители Крыма с 15 июня смогут отдыхать в санаториях и гостиницах региона. Это следует из указа главы республики Сергея Аксёнова.

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РИА Новости