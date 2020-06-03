В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на трансляцию онлайн-выставки «Знай Наше».
Как отметила Лысенкова, пляжи будут открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.
«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — сказала она.
Лысенкова уточнила, что Роспотребнадзор разрабатывает дополнительные требования к пляжам.
По её словам, посещение неорганизованных пляжей «фатально» сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованных.
«Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море», — заключила представитель Ростуризма.
Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в беседе с НСН оценила перспективы внутреннего туризма.