Опрос: 76% россиян хотят в отпуск этим летом

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Большинство россиян (76%) хотят в отпуск этим летом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом «Яндекс.Путешествия».
Опрос: 76% россиян хотят в отпуск этим летом
  • РИА Новости

По словам 65% респондентов, они предпочли бы провести летний отпуск за рубежом, 35% — на родине.

Среди самых популярных заграничных направлений — Турция, Испания, Италия, Греция, Кипр, Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.

В числе популярных российских направлений — Сочи и курорты Краснодарского края, Крым, Санкт-Петербург, Байкал, Алтай.

Как рассказали 63% опрошенных, они намерены провести отпуск дома или на даче.

Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в беседе с НСН оценила перспективы внутреннего туризма.

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