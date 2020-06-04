Опрос: 76% россиян хотят в отпуск этим летом
- РИА Новости
По словам 65% респондентов, они предпочли бы провести летний отпуск за рубежом, 35% — на родине.
Среди самых популярных заграничных направлений — Турция, Испания, Италия, Греция, Кипр, Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.
В числе популярных российских направлений — Сочи и курорты Краснодарского края, Крым, Санкт-Петербург, Байкал, Алтай.
Как рассказали 63% опрошенных, они намерены провести отпуск дома или на даче.
Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в беседе с НСН оценила перспективы внутреннего туризма.