Опрос: 76% россиян хотят в отпуск этим летом

Большинство россиян (76%) хотят в отпуск этим летом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом «Яндекс.Путешествия».

РИА Новости