В Крыму сообщили о планах по очередному смягчению ограничений

Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что в регионе «с 15 июня планируется очередной этап послаблений».

Он написал, что с 1 июня на территории республики «будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан».

Он пояснил, что в настоящее время речь идёт «только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти».

Аксёнов сообщил, что разрешается работа мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе (летние площадки и террасы).

«В дальнейшем, с 15 июня, планируется очередной этап послаблений», — заявил глава региона.

При этом он отметил, что до этого момента «Республика Крым должна нарастить объёмы тестирования и провести ряд мероприятий, в том числе до 5 июня необходимо провести встречи со всеми ассоциациями с целью информирования и подготовки».

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Севастополе планируют возобновление работы заведений общественного питания.