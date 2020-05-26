В Севастополе с 1 июня возобновят работу кафе

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С 1 июня в Севастополе планируют возобновление работы заведений общественного питания, а с 15 июня — гостиниц.

«Думаю, с 1 июня сфера общественного питания у нас перейдёт в режим работы летних террас с соблюдением требований Роспотребнадзора — количеством столиков для безопасной дистанции, средствами защиты персонала», — цитирует врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева сайт правительства региона.

Развозжаев отметил, что с 1 июня также планируется возобновление работы частных образовательных организаций.

«Работу гостиниц и туристических агентств планируется возобновить с 15 июня», — добавил он.

По его словам, для возобновления работы гостиниц необходимо въездное тестирование на коронавирус.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России, приезжающих на полуостров без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.

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