Приезжающих в Крым без цели будут помещать в обсерватор за свой счёт

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России, приезжающих на полуостров без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.
Приезжающих в Крым без цели будут помещать в обсерватор за свой счёт
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, об этом он сказал на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Граждане из других субъектов России, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счёт. В случае если не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе должны исковые требования направлять в суд и, соответственно, взыскивать эту всю сумму», — сказал Аксёнов.

По его словам, каждый приезд в Крым является дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения региона.

«Мы всех ждём в курортный сезон, но не надо от нечего делать создавать проблему нам», — заявил глава Крыма.

Также он заявил, что соответствующий указ о помещении в обсерватор за свой счёт будет представлен до конца дня 24 мая.

Ранее зампредседателя Совета министров республики — министр труда и соцзащиты Елена Романовская заявила, что в Крыму выздоровели 152 из 326 пациентов, заболевших коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить