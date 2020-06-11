Власти Москвы назвали процент жителей с антителами к коронавирусу

Короткая ссылка
Антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 имеют 17,4% жителей Москвы. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Власти Москвы назвали процент жителей с антителами к коронавирусу
  • РИА Новости

По её словам, в Москве больше месяца проводится исследование на наличие популяционного иммунитета у москвичей, первый этап которого прошёл с 4 мая по 21 мая и показал, что антитела обнаружились у 12% жителей, передаёт ТАСС.

«Второй этап тестирования закончен, и на сегодняшний день иммунитет формируется (иными словами есть антитела G) у 17,4% москвичей», — сказала Ракова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 46 субъектах 650 тыс. человек протестированы на иммунитет к COVID-19, а около 14% из них имеют антитела

Как отмечали в ВОЗ, иммунитет к коронавирусной инфекции, вероятно, может сохраняться у переболевших от шести месяцев до года.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить