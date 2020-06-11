Власти Москвы назвали процент жителей с антителами к коронавирусу

Антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 имеют 17,4% жителей Москвы. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По её словам, в Москве больше месяца проводится исследование на наличие популяционного иммунитета у москвичей, первый этап которого прошёл с 4 мая по 21 мая и показал, что антитела обнаружились у 12% жителей, передаёт ТАСС.

«Второй этап тестирования закончен, и на сегодняшний день иммунитет формируется (иными словами есть антитела G) у 17,4% москвичей», — сказала Ракова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 46 субъектах 650 тыс. человек протестированы на иммунитет к COVID-19, а около 14% из них имеют антитела.

Как отмечали в ВОЗ, иммунитет к коронавирусной инфекции, вероятно, может сохраняться у переболевших от шести месяцев до года.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.