В ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусной инфекции, вероятно, может сохраняться у переболевших COVID-19 от шести месяцев до года, отметила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра.

«Мы не знаем наверняка, но это правда, что у других вирусов того же семейства иммунитет длится несколько месяцев, поэтому можно ожидать, что люди, которые были заражены новым коронавирусом и сгенерировали антитела, могут иметь иммунитет от шести до 12 месяцев», — приводит её слова в интервью El Economista Infosalus.

Нейра также выразила мнение, что в случае возникновения второй волны пандемии в Европе её масштаб будет значительно меньше благодаря принятым радикальным мерам по сдерживанию распространения вируса, а также готовности системы здравоохранения.

Ранее стало известно, что 14% из 650 тыс. протестированных в 46 регионах России имеют антитела к COVID-19.