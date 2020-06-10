В ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу

Короткая ссылка
Иммунитет к коронавирусной инфекции, вероятно, может сохраняться у переболевших COVID-19 от шести месяцев до года, отметила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра.
В ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу
  • Reuters

«Мы не знаем наверняка, но это правда, что у других вирусов того же семейства иммунитет длится несколько месяцев, поэтому можно ожидать, что люди, которые были заражены новым коронавирусом и сгенерировали антитела, могут иметь иммунитет от шести до 12 месяцев», — приводит её слова в интервью El Economista Infosalus.

Нейра также выразила мнение, что в случае возникновения второй волны пандемии в Европе её масштаб будет значительно меньше благодаря принятым радикальным мерам по сдерживанию распространения вируса, а также готовности системы здравоохранения.

Ранее стало известно, что 14% из 650 тыс. протестированных в 46 регионах России имеют антитела к COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить