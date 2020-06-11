Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом

Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

В Депздраве пояснили, что ежедневно передают в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией оперативные данные по смертности, которые включают случаи по датам смерти, где диагноз «COVID» установлен при жизни, а также часть случаев, когда его удалось поставить по итогам патологоанатомических исследований, проведённых в короткий срок.

«Итоговые данные за месяц публикуются Департаментом здравоохранения на основании данных Росстата России и ЗАГСа уже по результатам окончательных заключений всех проведённых патологоанатомических исследований», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что данные за месяц публикуются по дате регистрации смерти, а не дате самой смерти.

Ранее стало известно, что от коронавируса как основной причины в мае в Москве скончались 2757 человек.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в России разделили все причины смертности, которые связаны с влиянием COVID-19, на группы.